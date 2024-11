Rennes in crisi, spunta l’opzione Rudi Garcia per la panchina

Dopo la netta sconfitta per 0-4 contro l’Auxerre, il Rennes, secondo quanto riportato dall‘Equipe, potrebbe cambiare allenatore. Tra i candidati principali figura Rudi Garcia, libero dopo aver lasciato il Napoli lo scorso e vecchia conoscenza del ds Frédéric Massara ai tempi della Roma. Massara supporterebbe anche l’opzione di Igor Tudor, sebbene il tecnico croato non sembri interessato, a meno di un’offerta molto convincente. Al consiglio d’amministrazione del Rennes sono stati inoltre proposti i nomi di Patrick Vieira e di Niko Kovac, ex allenatore del Monaco.

Foto: Instagram Napoli