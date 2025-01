Rennes, dopo due mesi è già addio per Sampaoli. Nelle prossime ore l’annuncio ufficiale

Protagonista di un’esperienza a dir poco fallimentare dal suo arrivo al Rennes (0,8 punti a partita e terz’ultimo posto in classifica), per Jorge Sampaoli l’addio è ormai imminente. Secondo quanto riportato da Foot Mercato e dalla stampa francese il tecnico, sotto contratto fino al 2026, darà l’addio ufficiale al club nelle prossime ore. Ennesima prova di ciò, il rinvio della seduta di allenamento mattutina. Termina quindi dopo solo due mesi l’avventura in Francia dell’argentino. I due nomi per sostituirlo sono quelli di Habib Beye e di Pierre Sage.

Foto: X Santos