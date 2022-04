Renica: “Spalletti ha responsabilità nel pari con la Roma. Insigne irriconoscibile, perché Mertens non gioca?”

A Radio Marte è intervenuto l’ex azzurro Alessandro Renica. L’ex difensore ha commentato le ultime uscite del Napoli: “Non aver vinto almeno una partita contro Fiorentina e Roma fa si che ci sia pessimismo sullo scudetto che quest’anno sembrava fattibile. Ritenevo il Napoli pronto e maturo per vincere qualcosa di importante e invece siamo qui ancora a rammaricarci. Solo la Juventus ha la rosa più competitiva del Napoli. Questa è stata un’annata complicata perché il Covid ha disturbato, la coppa d’Africa ha disturbato e non nell’immediato perché Spalletti è stato bravo a rimediare, ma poi la stanchezza si sente. Contro la Roma credo che Spalletti abbia delle responsabilità perché ad esempio sulla destra ha messo Elmas che poi casualmente nel gol si è trovato a sinistra e l’atteggiamento in campo della squadra è stata inspiegabile. Il Napoli parla poco e non fa capire mai nulla. Ci sono giocatori come Insigne, Lozano e Zielinski che l’anno scorso hanno disputato un campionato strepitoso e invece quest’anno sono irriconoscibili. Poi c’è Mertens che viene impiegato pochissimo e non si capisce perché. Vedo tanta confusione e un Rrahmani che sta commettendo errori pazzeschi, è tornato a far vedere i difetti che mostrava l’anno scorso”.

FOTO: Twitter Napoli