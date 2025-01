Renato Veiga al JMedical per le visite mediche con la Juventus

Si avvicina sempre di più un altro colpo in entrata per la Juventus. Domenica sera, infatti, alle 20:30 circa ad atterrare all’aeroporto di Caselle è stato Renato Veiga. Il difensore centrale, dunque, è pronto a dare il via alla sua nuova avventura con la maglia bianconera. Questa mattina il portoghese si è recato al JMedical dove svolgerà le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juve. Un acquisto voluto e cercato dalla società, soprattutto dopo l’infortunio di Bremer che dovrà stare fuori ancora a lungo. Nonostante con la maglia del Chelsea non abbia trovato così tanto spazio, il 21enne è pronto a sfoggiare tutte le proprie qualità in un campionato che per ritmi e modo di giocare è completamente diversi da quelli conosciuti dal calciatore.

FOTO: Instagram Renato Veiga