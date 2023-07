Renato Sanches non si allena con il PSG. E’ sempre più in orbita Roma

Renato Sanches è sempre più in orbita Roma. Il centrocampista portoghese non si è allenato oggi con il PSG agli ordini di Luis Enrique, nella tournée giapponese dei campioni di Francia.

La Roma ci aveva provato con un prestito secco, un’operazione come l’anno scorso con Wijnaldum, ma il PSG vuole monetizzare. Come riporta RMC Sport, i giallorossi con un’offerta di prestito e diritto di riscatto intorno ai 13 milioni potrebbero chiudere la trattativa. Il fatto che il portoghese non si alleni con il gruppo potrebbe essere un segnale.

Foto: twitter PSG