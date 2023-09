Renato Sanches: “Non riesco a controllare gli infortuni, ma se sto bene posso fare grandi cose”

Primo gol in Serie A, all’esordio da titolare con la maglia della Roma, per Renato Sanches, che a Dazn ha parlato dopo il 7-0 all’Empoli: “Per me è stato un momento molto importante, era la prima partita da titolare e vengo da un infortunio. È sempre difficile, adesso sono contento: del gol e di essere qui, di aver vinto la nostra prima partita in questo campionato”.

Poi ha proseguito: “Io penso di poter ricoprire tante posizioni: a destra, da numero 6 o da numero 8. La mia cultura è di avere la palla, mi piace tenerla: se sto bene posso ricoprire qualsiasi posizione, se mi sento forte non cambia molto. Ho qualità e se mi sento bene posso aiutare la squadra da qualsiasi posizione. Gli infortuni non sono una cosa che riesco a controllare, ci ho provato nella mia carriera. Cerco di essere professionale al massimo, adesso spero che gli infortuni facciano parte del passato: voglio far vedere il mio gioco, perché amo il calcio e spero di poter essere in forma lungo tutta questa stagione”.

Infine: “Essere qui è fantastico: ho parlato tanto con il mister, con Tiago. So che la squadra è forte, che i tifosi sono fantastici: ho bisogno di vivere calcio. In passato ho fatto tutto il possibile per stare bene, ma è complicato tornare in forma dopo alcuni infortuni: la cosa più importante è non mollare mai, cercare di essere professionale sempre, perché penso che il meglio debba ancora venire. Io continuerò a lavorare e dare il mio massimo. E se starò bene potrò fare una grande stagione”.

Foto: Instagram Roma