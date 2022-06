Renato Sanches misterioso sui social: “Scegli cosa è giusto per la tua anima, non per il tuo ego”

Frase criptica di Renato Sanches sui social.

Il centrocampista, nome caldo di mercato di queste ore, ha postato una frase misteriosa, in merito al suo futuro, scrivendo: “Scegli cos’è giusto per la tua anima, non per il tuo ego”.

Difficile capire a cosa si riferisce il giocatore. Il centrocampista ha un accordo con il Milan da mesi e i rossoneri puntano a chiudere, appena verrà annunciato il rinnovo di Maldini e Massara.

Ma il Paris Saint-Germain nelle ultime ore ha manifestato l’intenzione di rilanciare offrendo di più.

Tra l’altro, a mettere like alle parole del centrocampista del Lille, anche il compagno, il difensore Sven Botman, altro grande obiettivo del Milan.

Che sia un segnale in vista del futuro?

Foto: Twitter Lille