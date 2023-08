Renato Sanches: “La Roma è la squadra ideale per me, la rappresenterò nel migliore dei modi”

Dopo l’ufficialità, Renato Sanches ha rilasciato la prima intervista dal suo arrivo alla Roma: “Sto bene, sono contento di essere un club italiano così grande. I tifosi mi hanno fatto il benvenuto e sono motivato ad essere qui. Perché ho scelto la Roma? Come ho detto, è un grande club italiano. Sia il mister che il direttore hanno parlato con me, c’è un buon progetto qui, quindi penso che sia la cosa migliore per me. Mi sento nel club giusto per il mio modo di giocare e lo rappresenterò nel miglior modo possibile”.

Poi ha proseguito: “Lo conosco da molto tempo, dai tempi del Benfica, siamo sempre stati in contatto e abbiamo un’amicizia. Come ho detto, venire alla Roma è una grande opportunità per me, ne abbiamo parlato e c’era un buon progetto così ho deciso di accettare e che fosse il momento giusto e il club ideale per me”.

Infine: “Se ho parlato con Mourinho? Sì, ci ho parlato. Già da prima della firma abbiamo avuto delle telefonate. Siamo entrambi portoghesi e lui è un esempio per noi, perché ha vinto tanto come allenatore. Qualsias calciatore vorrebbe essere allenato da lui e quando si sente la sua fiducia può essere una motivazione in più”.

Foto: Twitter Roma