Renard: “Sono francese, ma domani tiferò Marocco”

Hervé Renard tiferà domani Marocco. Nato a Aix-les-Bains in Francia, Renard è stato commissario tecnico della nazionale marocchina dal 2016 al 2019. Intervenuto ai microfoni di RMC Sports, il commissario tecnico dell’Arabia Saudita ha così parlato: “Sono francese, sono nato in Francia e ho un passaporto francese ma, mi spiace, tiferò Marocco. Perché è il Paese che mi ha segnato, il suo popolo mi ha dato amore fino a un punto che non avrei potuto mai immaginare. Spesso è quel che succede in questi paesi: o ti odiano o ti amano. Io ho ricevuto da loro così tanto che oggi condivido la loro gioia, pur rimanendo in disparte. Gli auguro tutto il meglio”.

Foto: Twitter Renard