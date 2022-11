Renard (ct Arabia Saudita), reso pubblico il discorso contro l’Argentina: “Ragazzi, siamo al Mondiale! Abbiate rispetto del vostro Paese”

E’ stato pubblicato il discorso che il ct Hervé Renard ha fatto ai suoi ragazzi durante l’intervallo di Argentina-Arabia Saudita un vero e proprio discorso motivazionale: “Che stiamo facendo? Qual è la nostra pressione? Non c’è. Messi ha la palla a metà campo e voi? Lo guardate da lontano! Ora andate in campo e lo pressate, lo inseguite, lo spingete! O volete una foto con lui? pensate che non riusciremo a rimontare? Non ci credete? Ragazzi, è il Mondiale! Abbiate rispetto per il vostro Paese. Andate in campo e date tutto! Forza!”.

Foto: Twitter Personale