Reja: “Napoli? Non si può buttare tutto a mare. Il quarto posto sarebbe un successo”

Intervistato dal Mattino, l’ex tecnico del Napoli Edy Reja ha parlato così del complicato inizio stagionale del Napoli. Ecco le sue parole: “Guai a pensare che si sia rotto il giocattolo. Effettivamente l’avvio non è stato facile, ma non è che si può buttare tutto a mare. I giocattoli devono ancora apprendere la mentalità del nuovo allenatore. Lo Scudetto l’ha già vinto: ha centrato l’obiettivo. Certo, sarebbe bellissimo se riuscisse a fare il bis, ma se ottiene la qualificazione alla prossima Champions resta comunque un successo. Garcia deve entrare in sintonia con il gruppo. Le reazioni di Kvara e Osimhen? Deve intervenire perché in una rosa come quella del Napoli tutti devono accettare le sue volontà. Sempre se credono nel tecnico“.

Foto: sito Albania