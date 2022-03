Reja: “L’Atalanta l’unica italiana in grado di reggere i ritmi internazionali. Percassi e De Laurentiis fuoriclasse”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore Edy Reja ha parlato dell’Atalanta, che nella prossima giornata affronterà il Napoli in campionato: “Ha ragione Guardiola: da quando c’è Gasperini affrontare i nerazzurri è come andare dal dentista. Nei giorni in cui l’Atalanta sta bene dal punto di vista fisico, non ce n’è per nessuno. Credo che la Dea sia l’unica squadra italiana capace di reggere certi ritmi internazionali e non a caso è ancora in corsa in Europa League. All’estero la combinazione di tecnica, potenza, velocità e forza fisica è molto superiore alla nostra Serie A. Me ne rendo conto anche io quando con l’Albania affronto nazionali come la Spagna, l’Inghilterra, la Germania o la Francia. L’Atalanta gioca un calcio simile e a dirla tutta è l’unica squadra italiana che mi ha fatto godere in Europa negli ultimi due, tre anni. Se la può giocare persino con il Barcellona per la vittoria della coppa”.

Reja prosegue: “Se parliamo del carattere, Percassi e De Laurentiis sono diversi. Ma come imprenditori e proprietari, si assomigliano molto più di quanto si pensi. E non è un caso che Atalanta e Napoli siano due tra le poche società italiane a non avere mai problemi nel far quadrare i conti. Basta guardare i bilanci: siamo di fronte a due fuoriclasse nell’amministrazione di un club. Antonio poi, come suo figlio Luca, ha giocato a calcio ad alto livello, così quando ci discuti di tattica capisce al volo. A me a volte bastava un’occhiata per intenderci. De Laurentiis, invece, ha imparato in fretta, da uomo in gamba qual è. E poi ha un occhio straordinario nella scelta degli attaccanti: Lavezzi, Cavani, Higuain e oggi Osimhen. Non ne sbaglia uno eh”.

Foto: sito ufficiale Albania