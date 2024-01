Reja: “Asslani ha doti straordinarie. A volte esagera nel tentare il colpo”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore dell’Albania Edy Reja ha parlato dell’interista Kristjan Asslani, che a Firenze partirà titolare:

“Anche se ha giocato poco, non ha smarrito certe doti straordinarie. Prendere il posto di Calhanoglu non è facile, ma l’Inter può stare tranquilla con Kristjan: in lui vedo ancora margini di miglioramento incredibili. Bisogna chiedersi come fare a crescere: basterebbe solo giocare di più. Allenarsi con tanti campioni ti dà qualcosa in più. Ha grande personalità dentro al campo, dove conta. Un difetto? Proprio per dimostrare a tutti di poter essere titolare, a volte esagera nel tentare il colpo”.

Foto: sito Albania