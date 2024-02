Reinildo: “L’Atletico può vincere la Champions. Con l’Inter doppio confronto equilibrato”

Reinildo, difensore dell’Atletico Madrid, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza in vista della gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “La Champions ci emoziona. Siamo qua per giocarcela e per vincere, lavoriamo ogni giorno per questo. Possiamo vincere la Champions. La Champions porta sempre una motivazione speciale. Giocheremo contro una grande squadra e questo ci dà la giusta forza per lavorare al meglio”.

Sull’Inter: “Un grande rivale, una squadra difficile da affrontare. Stiamo lavorando bene e ci piace giocare questo tipo di partite, con avversari di questa caratura. La sfida richiederà il massimo sforzo da parte nostra. Secondo me sarà una partita davvero interessante e sarà un doppio confronto equilibrato”.

Sulla gara di ritorno in casa: “Avere alle spalle i nostri tifosi ci porta a dare il 150%. Essere in casa al ritorno, indipendentemente dal risultato di Milano, sarà incredibile”.

Foto: twitter personale