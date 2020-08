Reinier: “Sono felice di essere al Borussia, voglio aiutare la squadra a vincere”

Reinier, centrocampista classe 2002, passato in mattinata in prestito biennale dal Real Madrid al Borussia Dortmund, al sito ufficiale dei tedeschi ha rilasciato una breve dichiarazione: “Sono felice di essere al BVB ora. Il club è noto per scommettere sui giovani giocatori e renderli migliori. Voglio imparare molto qui, giocare molto e aiutare la squadra ad avere successo. Spero che avremo tanti momenti felici insieme.”

Foto: twitter BVB