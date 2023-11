Reinier: “Sogno di vestire la maglia del Brasile e di debuttare col Real”

Durante l’intervista concessa ad As, il centrocampista del Frosinone di proprietà del Real Madrid, Reinier, ha così parlato: “Sono stato via per tre anni, ma ho ancora in mente di giocare per il Madrid. È il mio sogno. Credo che la mia occasione arriverà se lavorerò bene e sono molto concentrato sul Frosinone”.

Sulla colonia di brasiliani al Real: “Mi piace, parlo sempre con Rodrygo e Vinicius con i quali gioco molto a Play. È molto forte: io faccio buone partite, ma lui mi batte quasi sempre. Vinicius mi ha detto che devo stare tranquillo, fare le cose bene e che tornerò presto a Madrid. Entrambi mi sostengono molto, abbiamo un rapporto speciale e li ringrazio per questo”.

Sui sogni: “Difendere i colori del mio paese, dove sono sempre stato molto felice, è uno dei miei due sogni. L’altro, come ho detto, è quello di debuttare con il Madrid. Sto lavorando per realizzarli entrambi”.

