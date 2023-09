REINIER PER UN RILANCIO REAL A FROSINONE

Dopo l’ottimo inizio di campionato del Frosinone, che ha visto i giallazzurri ottenere tre punti in due partite contro Napoli e Atalanta, la società ha fatto un altro regalo a Eusebio Di Francesco: si tratta di Reinier Jesus Carvalho, centrocampista brasiliano classe 2002 di proprietà del Real Madrid, arrivato in Ciociaria con la formula del prestito secco.

La sua storia ricalca il percorso di tanti calciatori brasiliani, che prima di fare il definitivo salto di qualità in Europa sono riusciti ad affermarsi in patria. Reiner cresce nelle giovanili del Flamengo, salvo poi esordire in prima squadra nell’estate del 2019. L’impatto con i rossoneri dimostra subito le qualità del brasiliano, che si muove da protagonista nell’anno in cui il Flamengo riesce a portare a casa sia il Campionato Brasileirao che la Copa Libertadores, anche se si gode quest’ultimo successo dalla panchina, senza prendere parte alla sfida con il River Plate. Il salto di qualità nel calcio europeo arriva con l’acquisto del Real Madrid, che per una cifra intorno ai trenta milioni di euro acquisisce il ragazzo.

Dopo una parentesi al Castilla, Florentino Perez sceglie di mandare Reiner a farsi le ossa, motivo per il quale si trasferisce al Borussia Dortmund con la formula del prestito biennale. Il brasiliano in Germania trova continuità, al termine di due stagioni in cui totalizzerà quasi quaranta presenze, portando a casa anche la Coppa di Germania: anche in questo caso, il ragazzo resta in panchina a godersi le doppiette di Haaland e Sancho che piegano il Lipsia per 4-1. Al termine di due anni in cui riesce a mettersi in mostra sia in Champions League che in Europa League, lo scorso anno il Real Madrid spedisce Reiner in prestito al Girona, dove colleziona due reti e un assist al termine di una stagione che vede gli spagnoli chiudere al decimo posto, dopo essere stati in lotta per una posizione europea per diverse settimane. Oltre ad un elemento di indubbia esperienza internazionale, il Frosinone porta in Ciociaria un centrocampista offensivo di 185cm, dotato di spiccate qualità in termini di fraseggio e controllo del pallone, il tutto abbinato alla capacità di utilizzare entrambi i piedi in fase di creazione, nonostante prediliga l’uso del destro. A Di Francesco potrà dare tanto in fase di inserimento, parliamo infatti di un calciatore dinamico e capace di creare spazio sia per sé che per i compagni. Al netto di una struttura corporea che impedisce di considerarlo un centometrista, Reiner è più che abile nell’utilizzo del suo fisico, ad esempio riuscendo a contrastare il pressing avversario grazie all’utilizzo del suo fisico e del suo baricentro basso. In una Serie A diventata sempre più competitiva, poche squadre della parte bassa del nostro campionato possono vantare un calciatore dal curriculum simile: certamente reo di non aver rispettato premesse da Real Madrid, parliamo di un ragazzo dalla tanta voglia di rimettersi in discussione, e che dopo anni di confronti internazionali tra Bundesliga, Liga e coppe europee, ha scelto Frosinone per rilanciarsi da protagonista. I gialloblu possono esultare: dopo la prima vittoria in Serie A, assieme a Barrenechea, Soulè e Kaio Jorge, Eusebio Di Francesco potrà contare su un calciatore che conosce la Champions League: quella competizione europea che ha rappresentato per il tecnico pescarese l’apice di una carriera, salvo poi perdersi improvvisamente.

