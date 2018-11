Reina: “Voglio godermi questi tre anni al Milan e poi sogno di allenare Barcellona o Real Madrid”

Intervistato da El Transitor di Onda Cero, Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato dei suoi progetti per quando appenderà gli scarpini al chiodo: “In futuro vorrei allenare squadre come Barcellona o Real Madrid, è il sogno di ogni allenatore”. Sugli anni di contratto con il club rossonero: “Voglio godermi il calcio in questi tre anni, ma voglio prepararmi molto bene per diventare un allenatore vincente in futuro”. Sul passato: “Il miglior Reina si è visto a Liverpool, quelle sono state le migliori stagioni”.

Foto: Milan tv