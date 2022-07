Reina si presenta al Villarreal: “Che bello chiudere qui la carriera. Ho l’entusiasmo di un bambino”

Pepe Reina ha salutato la Lazio e l’Italia ed è tornato in Spagna, dove ha firmato con il Villarreal.

Queste le parole dell’esperto portiere spagnolo: “Sono felicissimo di esser tornato, ho sempre sperato di farlo e lo faccio con l’entusiasmo di un bambino. È un onore ritirarmi al Villarreal, perché so che questa è la fine della carriera. Non so se sarà tra un anno o due ma di certo appenderò i guantoni al chiodo al Villarreal. L’obiettivo è lottare per un posto in Champions in modo da poter metterci in una buona situazione economica. La concorrenza con Rulli sarà sana”.

Foto: Instagram Villarreal