Reina: “Sarò sempre riconoscente al popolo napoletano. Futuro? Mi piacerebbe fare l’allenatore”

Pepe Reina ha ripercorso tutta la sua carriera in un’intervista concessa alla tv ufficiale della Lazio. Il portiere ha ricordato anche l’esperienza a Napoli e il rapporto con Rafa Benitez. “Rafa è stato il mio papà sportivo, ha creduto nelle mie caratteristiche. Ha visto in un portiere ‘diverso’, un aiuto per la sua filosofia di gioco. Gli sarò sempre grato, mi ha fatto crescere. È stato moderno, pensava al ruolo di portiere in un modo molto diverso rispetto a 15/20 anni fa. Le mie caratteristiche col suo modo di giocare si sono intese benissimo. Siamo stati fortunati entrambi. Ho una profonda stima per il popolo napoletano, gli sarò sempre riconoscente per ciò che hanno dato a me e alla mia famiglia. Sono stati quattro anni meravigliosi”.

Poi sul futuro: “L’idea è di tornare in Spagna, vivere a Madrid dove abbiamo una casa, un progetto, un’idea di vita. Voglio fare l’allenatore, la famiglia dovrà portare pazienza ancora un po’, vedremo dove il calcio ci porterà”

FOTO: Sito Lazio