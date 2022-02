Reina ritrova il Napoli: “Partita difficile. Sarri? Filosofia marcata, è un insegnante di calcio”

Il portiere della Lazio Pepe Reina ritroverà questa sera il Napoli, formazione nella quale ha militato per quattro stagioni, nella partita valevole per il posticipo serale della ventisettesima giornata di Serie A. Intervistato all’interno del Match Program della società biancoceleste, l’estremo difensore ha parlato dell’incontro: “Sarà molto difficile, affronteremo una squadra con una rosa profonda ed una delle candidate principali allo scudetto. Mi aspetto una gara molto dura, come dimostra anche il risultato dell’andata”.

Reina parla di Maurizio Sarri, suo attuale allenatore: “Il mister crede da sempre fortemente nelle proprie idee. Ha una filosofia di calcio ben marcata, è un insegnante di questo tipo di calcio”.