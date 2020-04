Reina: “Prossimo anno al Milan, poi potrei smettere. Tornare a Napoli? Magari da allenatore”

Pepe Reina torna a parlare del suo futuro. Il portiere spagnolo, di proprietà del Milan ma attualmente in prestito all’Aston Villa, è intervenuto durante una diretta Instagram sulla pagina ‘Che fatica la vita da bomber’. Queste le sue dichiarazioni: “Tornare al Napoli in futuro? Mi sa che sarà dura. Mi mancano 1-2 anni di carriera, penso che il mio tempo nel calcio finirà dopo il prossimo anno a Milano. Non si sa mai in futuro, ma come giocatore non avrò possibilità. Come allenatore, chissà. Il Milan e il futuro? Finito il prestito all’Aston Villa dovrò tornare, l’idea è fare lì l’ultimo anno di contratto che mi rimane”.

Foto: Twitter personale Reina