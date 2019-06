Reina: “Il Milan è in buone mani. Sarri alla Juve? Due anni fa era difficile pensarlo”

Il portiere del Milan, Pepe Reina ha parlato da Madrid ai microfoni di Sky Sport. L’ex Napoli ha parlato del possibile arrivo di Sarri alla Juve e delle ultime vicende in casa rossonera: “Noi aspettiamo, non possiamo fare altro. Mi auguro che le scelte fatte siano quelle giuste, con tutto il rispetto e l’impegno da mettere a disposizione da parte di noi calciatori. Il Milan è in buone mani, come ha detto Gattuso. Le cose non cambieranno, il Milan continuerà a crescere e si farà di tutto per migliorarlo. Scelta giusta quella di Gattuso? E’ una domanda da fare a lui, però se ha deciso così è perché crede che sia la soluzione migliore per sé stesso e per il Milan. Onore a lui per il modo in cui ha detto addio, dimostra il grande uomo che abbiamo di fronte. Sarri? Due anni fa era difficile pensarlo, aspettiamo e vediamo cosa accade. Non so se la trattativa andrà a buon fine o meno, i tifosi del Napoli lo adoravano. La Juve sa perfettamente quanto sia forte Sarri, è un uomo di calcio che respira questo sport 24 ore al gioco. Se è l’uomo del bel gioco? Assolutamente sì, noi a Napoli non abbiamo vinto ma io sono molto fiero di quanto fatto durante il percorso di Sarri”.

Foto: Twitter personale Reina