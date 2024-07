Reina: “A Como per dare una mano in qualsiasi modo. Rapporto speciale con Fabregas”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il neo portiere del Como Pepe Reina ha parlato della sua nuova avventura in Italia: “Io e la mia famiglia siamo molto felici di tornare in Italia, un paese dove siamo stati benissimo ovunque: a Napoli, a Milano e a Roma. È sempre una gioia tornare qui. Fabregas? Quasi l’ho dovuto convincere io. Scherzi a parte, mi hai illustrato il progetto. Quando parla di Como spesso fa riferimento a una famiglia. È una società che vuole crescere, è ambiziosa. Con il passare degli anni sicuramente diventerà una squadra modello in Europa. Noi che abbiamo tanta esperienza siamo a disposizione per dare una grande mano. Con Cesc ho un rapporto speciale: siamo stati 14 anni insieme in nazionale e ci conosciamo la perfezione. Tra di noi c’è confidenza, fiducia, trasparenza, tante cose che rendono tutto più facile”.

Sul suo ruolo: “Se sarò il titolare? Vengo a dare una mano, in qualsiasi modo. Se non sarò io titolare chiunque giocherà dovrà essere a un grandissimo livello, perché non mi lamenterò ma lo lavorerò più duramente per avere il mio spazio”.

Sul portiere più forte del campionato: “Di Gregorio ha disputato una stagione fantastica. Sommer, anche se in una squadra protetta e che ha subito poco, è stato sempre regolare. Anche Maignan è uno di altissimo livello”.

Foto: Instagram Como