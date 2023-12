Il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il rotondo successo sul Monza: “È un onore giocare e segnare per me a San Siro, sono felice. Abbiamo avuto momenti difficili come con l’Atalanta ma siamo riusciti a ripartire. Primo posto? Non è finita, siamo qui per continuare ad andare avanti. In Europa League possiamo fare bene, dobbiamo chiaramente pensare positivo”.