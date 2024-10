Reijnders: “Milan da scudetto. Dovevamo solo capire il calcio di Fonseca. Ora dobbiamo crescere”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport, soffermandosi su diversi temi e sugli obiettivi dei rossoneri.

Queste le sue parole: “Milan da scudetto? Certo. Ci sono stati cambiamenti tattici, dovevamo capire le idee dell’allenatore ma stiamo crescendo. Stiamo sviluppando il nostro gioco, ripeto che il gruppo è forte e con qualità e vogliamo portare a casa vittorie”.

Dove si diverte di più a centrocampo? “Soprattutto come numero 8, quella credo sia la posizione in cui riesco a incidere di più. L’importante è avere un impatto per la squadra, è questo quello che chiedo al mio gioco”.

Il 4-3-3 in cui ha giocato in Olanda è replicabile al Milan? “Lo facciamo… Magari non è proprio un reale 4-3-3 con i due attaccanti. Io certamente in quel modulo posso fare bene da numero 8″.

Foto: Instagram Reijnders