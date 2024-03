Reijnders: “Dovevamo gestire meglio la palla. Con la superiorità numerica potevamo fare di più”

Tijani Reijnders, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky a margine della vittoria sullo Slavia Praga.

Queste le sue parole: “Effettivamente dovevamo gestire meglio la palla in più di un frangente, soprattutto sul loro secondo gol. Ma alla fine abbiamo vinto 4-2, pensiamo al ritorno. Non abbiamo sottovalutato lo Slavia Praga, in questa fase della competizione ogni gara è difficile”.

Prossima settimana sarà una battaglia a Praga “Sì, bisognerà lottare e lotteranno anche loro. La cosa importante è essere più incisivi sul possesso palla”.

Gol dedicato a tuo figlio? “Assolutamente sì. Mi fa piacere essere nel tabellino dei mercatori. Quella di oggi non è stata la miglior partita, ma spero di poter essere ancora così importante per la squadra”.

Foto: twitter Milan