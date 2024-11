Reijnders: “Dopo il Real il rischio è quello di lasciarsi andare. Al Milan sto bene”

Quest’anno, Tijjani Reijnders ha trovato la sua definitiva consacrazione. Il giocatore del Milan è l’epicentro del centrocampo, e per Fonseca è un vero inamovibile. Il classe ’98 ha parlato ai microfoni degli olandesi di Ziggo Sport, direttamente dal ritiro con gli Orange.

“Dopo il gol contro il Real Madrid il mio telefono squillava senza sosta. Dopo la partita, ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari. Non devi lasciarti prendere troppo, rischi di esaltarti troppo: non è questa la mia intenzione. Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così. A Milano posso ancora passeggiare tranquillamente o pranzare da qualche parte (ride, ndr)”.

Foto: Instagram Reijnders