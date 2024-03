Reijnders: “Cerco sempre di mettere in evidenza i miei punti di forza, tra cui la qualità nel possesso palla. Confido nel mio stile di gioco”

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista al magazine della UEFA a quasi 24 ore dalla sfida contro lo Slavia Praga, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League: “Milano è stupenda, si mangia bene e ci sono tante cose da fare. Sono una persona che di solito va d’accordo con tutti e sta accadendo anche qui. Imparare lo stile difensivo italiano richiede molto allenamento tattico, la visione dei video. Io cerco sempre di mettere in evidenza i miei punti di forza, tra questi c’è la qualità in fase di possesso palla. Sono molto confidente sul mio stile di gioco e su ciò che può portare al Milan.”

Un passaggio poi sui primi giorni della sua avventura rossonera: “Quando si visita Milanello, Casa Milan, si vede che l’eredità di Gullit, Rijkaard e van Basten è molto evidente. Come olandese lo sai già, ma poi diventa chiaro quando ce l’hai davanti.”

