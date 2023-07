Reijnders: “A me piace giocare mezzala. Xavi mi aveva chiamato, ma avevo fatto la mia scelta”

Tijjani Reijnders, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di tante cose, in primis della sua posizione in campo: “A me piace giocare mezzala, soprattutto a sinistra, è la posizione dove mi trovo meglio. La cosa che faccio meglio è essere un giocatore box to box, efficace difensivamente e nell’altra metà campo” ha detto il nuovo acquisto del Milan. Poi svela un retroscena: “Xavi mi ha chiamato, ma io avevo già fatto la mia scelta. Non avverto pressioni – continua Reijnders – nel dover sostituire Tonali. Il mio sogno è quello di vincere una Champions con il Milan”. Sul perché ha scelto la 14: “L’ho scelta per Crujff. Il 6 è il mio numero preferito, ma qui non si può prendere perché era di Baresi. Allora ho pensato a Crujff e la scelta è stata naturale”. “Se mi chiedete – aggiunge il giocatore – il nome di un olandese del Milan, il primo che mi viene in mente è Van Basten, uno dei migliori della storia”.

Foto: Instagram Milan