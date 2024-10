Reijnders: “A centrocampo mi trovo bene in tutti i ruoli. Dobbiamo trovare la vittoria”

Conferenza stampa in casa Milan con Tijjani Reijnders che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Brugge.

Queste le sue parole: “È molto importante per me essere decisivo: fare assist, gol… Possiamo decidere la partita. Contro l’Udinese abbiamo giocato bene, io sono stato espulso”.

Che arbitraggio ti aspetti? “Non lo so. È molto importante non rimanere in 10 come sabato, io devo stare molto attento. I contatti sono sempre un rischio”.

Qual è il tuo ruolo? Ne parli col mister? “Sono un giocatore box to box, mi sposto da una area all’altra. Ho giocato in tutte le posizioni nel centrocampo. Il numero 8 è il mio ruolo ideale, ma ciò non vuol dire che non posso giocare da 6 o da 10. Per me non è un problema. È Fonseca che decide dove ha bisogno di me”.

Foto: sito Milan