Reichart, CEO Superlega: “Ecco come sceglieremo le prime partecipanti alla competizione. Non vogliamo dividere la famiglia del calcio con la UEFA”

Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports Management, una società fondata per “sponsorizzare e assistere” la creazione della Superlega europea, ha svelato, ai microfoni di Der Standard, alcuni interessanti dettagli sulla possibile nuova competizione. Le sue parole: “Proporremo ai club di concordare un indice trasparente e oggettivo basato esclusivamente su parametri di prestazione. Quali sono le 64 squadre che compongono la classifica dei migliori club d’Europa in base al loro rendimento nazionale ed europeo? E poi li assegneremmo a questi tre campionati prima di garantire anche l’accesso tramite i campionati nazionali alla competizione in corso.”

È concepibile che le competizioni UEFA e la Superlega possano convivere?

“Dal nostro punto di vista questo non ha senso. Vogliamo fare un’offerta con un consenso così ampio che il maggior numero possibile di squadre con ambizioni europee possano riflettersi nel nostro modello, e non vogliamo dividere la famiglia del calcio in due blocchi.”

Foto: Twitter Real Madrid