Reguilon-Atletico e Lodi-Nottingham: siamo in dirittura

Staffetta più o meno annunciata. Sergio Reguilon lascia il Tottenham per andare all’Atletico Madrid: la Lazio ci ha pensato ma non ha mai affondato, anche perché l’esterno ormai in uscita dagli Spurs non si è ancora ristabilito da un infortunio. Nel frattempo domani è atteso a Madrid per le visite con il nuovo club. Renan Lodi, invece, sarà del Nottingham, al punto che ha già raggiunto la nuova destinazione assistendo alla sfida contro il Totthenam: prestito da 4-5 milioni con riscatto fissato a circa 30 milioni.

Foto: twitter Tottenham