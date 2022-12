Regragui: “Siamo delusi, volevamo giocare la finale. Ma il terzo posto sarebbe un grande traguardo”

Walid Regragui, CT del Marocco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale per il terzo e quarto posto contro la Croazia. Queste le sue parole: “Siamo delusi di non giocare la vera finale, ma c’è un terzo posto da raggiungere e vogliamo salire sul podio per finire bene il torneo. Non sarà facile, lo sappiamo. Ogni gara è importante, vogliamo vincere e arrivare terzi per migliorare la nostra classifica FIFA. I calciatori hanno ancora fame, vogliamo finire bene e rendersi conto che c’è ancora una partita da giocare. Sarebbe bello portare a casa una medaglia. Vincendo domani, spingeremo ulteriormente i sogni delle altre squadre africane e anche i nostri. Se vinciamo, la prossima squadra africana che raggiunge le semifinali deve vincere una partita per pareggiare o raggiungere la finale per superarci. Abbiamo una buona rosa, ho fiducia nei miei giocatori e chi entrerà darà il massimo”.

Foto: Instagram personale