Regragui (ct Marocco) spaventa la Fiorentina: “Amrabat mi aspetto vada in un grande club in estate”

Fino a questo momento il Marocco sta vivendo un Mondiale da vero e proprio protagonista, anche grazie alle prestazioni sopra la media di una conoscenza del calcio italiano: Amrabat. Le parole in conferenza stampa di Regragui, allenatore del Marocco, spaventano i tifosi della Fiorentina: “Amrabat è un grande giocatore, sta disputando un bel Mondiale. Mi aspetto che in estate si trasferisca in un grande club europeo”.

Foto: Twitter Fiorentina