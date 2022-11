Regragui (ct Marocco): “Siamo un gruppo coeso, sarà difficile batterci”. E su Bounou…

Intervenuto ai microfoni di BeIN Sports, Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha così commentato il successo per 2-0 sul Belgio: “Sono soddisfatto, sappiamo che in questo tipo di competizione devi scegliere tra dare spettacolo o vincere e raggiungere i tuoi obiettivi. Abbiamo scelto di essere un blocco squadra molto coeso, è dura superarci perché tutti lavorano. Con i giocatori di qualità che abbiamo, sappiamo di poter fare qualcosa di grande. Non sto dicendo che siamo una grande squadra, ma sarà difficile batterci. Ora, il problema è che abbiamo molti infortuni”. E su Bounou: “Ha preso un colpo contro la Croazia, era incerto, ci abbiamo provato fino alla fine. Dopo il riscaldamento non si sentiva bene. Ha avuto l’onestà di cedere la porta a qualcun altro. È quello che gli ho detto. Se non si sente al 100%, deve lasciare il suo posto. Yassine lo ha capito e Munir ha fatto una grande partita”.

Foto: Instagram Marocco