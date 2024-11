Regragui (ct Marocco): “Richardson ha dolore alla gamba, per questo ho chiamato Belahyane”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui ha così spiegato la sostituzione di Belahyane al posto di Amir Richardson: “Richardson è stato sostituito da Belahyane perché aveva dolore ad una gamba, per questo abbiamo deciso di chiamare sostituirlo con Reda. Perché non ho chiamato Belahyane fin da subito? Perché Richardson si è riconquistato il suo posto nella Fiorentina e sta facendo ottime prestazioni nelle partite in viene chiamato in causa. Per questo motivo volevo vederlo in queste due sfide”.

Foto: Instagram Regragui