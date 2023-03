Regragui (ct Marocco): “Ho incontrato Brahim Diaz, sta riflettendo”

Brahim Diaz, trequartista del Milan, potrebbe optare per rappresentare il Marocco. Il classe ’99 ha giocato nelle varie selezioni giovanili della Spagna, ma non è ancora arrivato il debutto con la formazione maggiore delle furie rosse. Il centrocampista offensivo di proprietà del Real Madrid è nato a Malaga, ma suo padre è marocchino e lui possiede la doppia nazionalità. Il ct dei Leoni dell’Atlante, Regragui, ha ammesso di aver avuto un incontro con il ventitreenne per discutere di questa possibilità. Le parole del tecnico: “Sono andato a Milano per incontrare Brahim Diaz. Ha la doppia nazionalità. Abbiamo avuto una discussione sincera, è stato onesto. Non siamo in trattativa. Sta avendo un periodo di riflessione per capire cosa fare tra Spagna e Marocco, ma sarà una sua decisione”.

Foto: Twitter ufficiale Milan