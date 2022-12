Regragui (ct Marocco): “Abbiamo scritto la storia per l’Africa, ma non è finita”

Dopo aver sconfitto il Portogallo ai quarti di finale e aver scritto una pagina di storia del calcio, il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui, ha parlato dopo la gara: “Abbiamo sofferto molto. Ci siamo imbattuti in una squadra con molta qualità. Abbiamo avuto molti infortuni, il capitano è uscito ma quelli che sono tornati hanno fatto il loro lavoro”. Infine, ha così concluso: “Ce l’abbiamo fatta, abbiamo dimostrato a chi credeva che l’Africa non potesse varcare questa soglia, oggi ce l’abbiamo fatta e non è finita “.

Foto: Instagram Regragui