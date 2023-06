Walid Regragui, CT del Marocco dal ritiro della sua Nazionale, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Amrabat motivando la scelta della mancata convocazione. Ecco le sue parole: “Ho deciso di lasciarlo andare, Amrabat non giocherà. Ha giocato tante partite quest’anno, non lo vorrei rischiare, soprattutto perché presto firmerà con un nuovo club”.

Foto: Instagram Regragu