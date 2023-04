Regna l’equilibrio tra Juventus e Inter: 0-0 all’intervallo

Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Il primo squillo della gara arriva dopo appena 4′ con l’azione personale di Angel Di Maria, ma la sua conclusione dalla distanza si spegne di poco a lato dopo il tocco di Handanovic. La risposta nerazzurra arriva al 19′ con il calcio di punizione di Dimarco, ma Perin blocca in due tempi il tentativo dell’esterno. Al 32′ arriva la grande occasione per sbloccare la gara, ma Perin risponde presente sul tentativo dal limite dell’area di Brozovic. L’ultima occasione del primo tempo arriva in pieno recupero, ma D’Ambrosio non riesce a sfruttare al meglio il calcio d’angolo calciato dalla destra e il suo colpo di testa sorvola la traversa della porta bianconera. Terminano così 0-0 i primi 45 minuti all’Allianz Stadium.

foto: Instagram Juventus