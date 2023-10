Si chiude con il punteggio bloccato sullo 0-0 la prima frazione di gioco al Gewiss Stadium tra Atalanta e Genoa. Gli uomini di Gasperini tengono il possesso della palla, i rossoblu (per l’occasione in bianco) chiudono gli spazi e cercano di colpire in contropiede. Primi quarantacinque minuti che si chiudono senza particolari occasioni da gol per entrambe le squadre.

Foto: Instagram Atalanta