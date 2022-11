Regna la parità tra Uruguay e Corea del Sud (0-0). Un palo per tempo per la Celeste

Termina 0-0 la partita tra Uruguay e Sud Corea. Nella prima parte di gara si son fatti preferire gli asiatici, ma la rocciosa difesa della Celeste ha respinto senza troppi problemi le avanzate di Son e compagni. Col passare dei minuti, però, si è fatta vedere anche la squadra del ct Alonso, ma senza lasciare il segno. Al 42′ la prima vera occasione dell’incontro con il solito Godin bravo a staccare più in alto di tutti su calcio d’angolo, ma il pallone si stampa sul palo. Nella ripresa non cambia il rullino della partita, tant’è che – esattamente come nel primo tempo – poco prima della fine della frazione arriva un palo per l’Uruguay con un autentico bolide dalla distanza di Valverde. All’occasione della Celeste, risponde la Corea ma il tiro di Son sul fondo. Regna la parità all’ Education City Stadium.

Foto: Instagram Uruguay