Gran gol di Pasalic, Atalanta in vantaggio sulla Roma all’intervallo (1-0)

Si chiude con l’Atalanta in vantaggio per 1-0 sulla Roma la prima frazione di gioco al Gewiss Stadium. Una sfida non particolarmente emozionante sotto il punto di vista delle occasioni da gol, ma non si può dire lo stesso sul piano fisico dove le due squadre si sono date battaglia. La prima chance per sbloccare la gara arriva al 33′ dopo una buona trama di gioco degli uomini di José Mourinho, ma Abraham viene anticipato da Toloi al momento del tiro in porta, seppure con qualche rischio. Immediata la risposta degli uomini di Gasperini, ma l’esito è completamente diverso. Infatti, al 39′ passano in vantaggio i padroni di casa con la rete di Pasalic: Scalvini anticipa la manovra giallorossa e serve Zapata al limite. Il colombiano si distende a sinistra, mette a rimorchio per il tiro al volo del centrocampista croato che fulmina Rui Patricio per il vantaggio nerazzurro. L’ultima occasione della prima frazione di gioco arriva in pieno recupero: percussione di Solbakken che perde il tempo per concludere in porta, scarica di tacco per Abraham ma il suo tiro sorvola – di molto – la porta difesa da Sportiello.

Foto: Twitter Atalanta