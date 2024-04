Regna la noia a Plzen: il Viktoria si arrocca, la Fiorentina tiene il possesso ma senza creare pericoli (0-0)

Termina 0-0 a Plzen la gara d’andata dei quarti di finale tra l Viktoria Plzen e la Fiorentina. I cechi fanno della capacità di difendersi in blocco la sua arma in più, soprattutto in Europa. La Fiorentina manovra il pallone ma lo fa a giri troppo bassi e infatti le prime occasioni sono dei padroni di casa: se quello di Hranac su calcio d’angolo è poco più di un passaggio, ben diverso il diagonale di Vydra che a metà primo tempo fa la barba al palo. Per più di mezz’ora la Viola non calcia neanche, rompe gli indugi Quarta con un destro alto da lontanissimo. Finalmente una conclusione nello specchio per la Fiorentina, un colpo di testa di Belotti però centrale al 35′. Il rullino non cambia nella ripresa con la gara che scorre senza particolari emozioni. Adesso si deciderà tutto al Franchi.

Foto: Instagram Fiorentina