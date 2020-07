La finale playoff di serie C 2020-21 si è appena conclusa. La Reggio Audace ha battuto per 1-0 il Bari con una rete di Kargbo arrivata al minuto 50′ e ha conquistato la promozione in serie B. Delusione per i galletti guidati da Vivarini, che dovranno quindi riprovarci il prossimo anno.

FOTO: Lega Pro Twitter