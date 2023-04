Reggina, udienza sul doppio deferimento anticipata al 13 aprile

Dopo la vittoria di ieri sera contro il Perugia per 1-3, la Reggina riceve notizie anche dal fronte giudiziario, infatti la sentenza legata ai mancati pagamenti dei contributi e di alcuni emolumenti negli ultimi mesi è stata anticipata al 13 aprile. Decisione presa per impattare il meno possibile sul calendario di Serie B e per evitare ogni tipo di ritardo in chiave play-off. Per la squadra di Inzaghi si rischia di avere un decurtamento di tre o quattro punti nella classifica che porterebbe i calabresi attualmente fuori dalla zona play-off al non posto.

Foto: Instagram Reggina