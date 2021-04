Con un comunicato la Reggina ha reso noto che in vista della ripresa del campionato in Serie B ha effettuato i tamponi all’intero gruppo squadra con esito negativo per tutti gli effettivi: “La Reggina comunica che il quinto ciclo di tamponi molecolari a cui si è sottoposto oggi l’intero gruppo, ha dato esito negativo per tutti i tesserati. Il sesto ciclo di tamponi sarà effettuato nella giornata di giovedì”.