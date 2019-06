Reggina, Taibi conferma: “Stiamo lavorando per Guarna”

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Diretta Studio su Radio Gamma No Stop a proposito del mercato della società calabrese. Queste, di seguito, le sue parole, riportate da TuttoReggina.com: “Guarna? Lo conosco bene, è un ragazzo straordinario e un ottimo portiere. Vediamo se riusciamo a portarlo a casa. Ad oggi ci stiamo muovendo soprattutto per il portiere e la difesa”. Come raccontato nella nostra esclusiva del 20 giugno, Enrico Guarna, reduce da un’esperienza con la maglia del Monza, ha recentemente sorpassato Nordi nelle preferenze della Reggina.