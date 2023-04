Reggina, stop alle fantasie. Il comunicato della FIGC mette ordine e spazza via le illazioni

Chi aveva deciso di escludere la Reggina dal campionato, chi aveva bucato qualsiasi pronostico sulla tempistica e sui punti di penalizzazione, anziché spiegare gli strafalcioni figli della disinformazione, aveva pensato di aggiungere altre perle. Stamattina avevamo letto che non si avevano notizie dal Tribunale di Reggio Calabria riguardo la richiesta di concordato della società, con un piano di continuità aziendale che garantisca il proseguimento dell’attività nel lungo periodo. Avevano aggiunto che sarebbero state probabilmente bloccate le prossime sessioni di mercato e inesattezze varie. Riepilogando: dall’esclusione probabile, all’iscrizione a rischio, passando per il mercato bloccato. Magari la prossima volta Pippo Inzaghi eviterà di rispondere a chi non lo rispetta e a chi va a caccia di esclusive. Soprattutto eviterà di rispondere a chi non conosce i fatti. Nel frattempo, ecco l’attesa novità: la FIGC con un comunicato di questi minuti ha deciso di modificare gli articoli 85 e 90 delle NOIF. Traduzione: viene armonizzato il rapporto con lo Stato, nel caso specifico il Tribunale di Reggio Calabria aveva vietato qualsiasi pagamento degli oneri fiscali pur essendo il club fresco di svolta societaria pronto a ottemperare. Questo documento rimette tutto a posto e la Reggina legittimamente ora ritene che presto saranno maturi i tempi per la restituzione dei tre punti. Ben oltre chiacchiere, illazioni e pronostici sulla pelle di un tifoso medio che vorrebbe essere trattato esattamente allo stesso modo dei frequentatori delle Langhe e dintorni. È una questione di rispetto che (appunto) non c’è. Ma poi c’è le verità che spazza via tutto.

Foto: logo Reggina